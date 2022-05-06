Россия не была способна воплотить свой военный план против Украины, - генерал США

Генерал Джеймс МакКонвилл, начальник штаба Сухопутных сил США заявил, что Россия не была способна выполнить свой план по захвату Украины. Для его выполнения россияне нуждались прежде всего в высоком качестве подготовки личного состава, о состоянии которого сами себя ввели в заблуждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
У россиян возникли проблемы с логистикой, что тоже явилось следствием неудачного планирования.
"План, который был у России - очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат", - подчеркнул МакКонвилл.
В то же время украинская власть не испугалась опасности и осталась руководить страной, а героическая украинская армия при поддержке народа успешно защищает свою землю. Превосходящие силы врага не сумели противодействовать яростному сопротивлению и мастерству украинских воинов.
"Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей, как у России, но у них есть воля. Когда строишь сплоченную команду - это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах", - добавил МакКонвилл.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты пытаются сковать действия подразделений сил обороны обстрелами позиций наших защитников. Они наносят авиационные удары по ряду населенных пунктов.
Также мы писали, что, по мнению Алексея Арестовича, Москва намерена фактически аннексировать Донбасс.
При этом в Пентагоне сообщили, российские войска добились незначительного успеха в восточной части Украины. Несмотря на это, украинские войска продолжают оказывать героическое сопротивление и сдерживают врага.
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