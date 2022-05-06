Росія не була здатна втілити свій військовий план проти України, - генерал США

У росіян виникли проблеми з логістикою, що теж стало наслідком невдалого планування.

"План, який був у Росії - дуже складний. Для такого плану потрібні дуже натреновані і дисципліновані солдати. У них не було таких здібностей. У них не було достатньо підготовлених солдатів", - підкреслив МакКонвілл.

Водночас українська влада не злякалася небезпеки і залишилася керувати країною, а героїчна українська армія за підтримки народу успішно захищає свою землю. Переважаючі сили ворога не зуміли протидіяти лютому опору і майстерності українських воїнів.

"Можливо, в українців немає таких потужностей і здібностей, як у Росії, але у них є воля. Коли будуєш згуртовану команду - це важливо. Це відрізняється від того, що ми бачили в інших місцях", - додав МакКонвілл.