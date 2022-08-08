Россия создала более 40 добровольческих подразделений для войны в Украине, - СМИ

Россия уже создала более 40 добровольческих подразделений для войны в Украине. Батальоны формировались в более чем 20 регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсант ".

Отмечается, что формирование подобных подразделений идет в российских регионах с весны, информация о них публикуется в СМИ и социальных сетях органов власти. В некоторых регионах формируют одно подразделение, в других - по два-три и более. В одних случаях это мотострелковые, танковые или артиллерийские батальоны и роты, в других - подразделения поддержки.

Во всех регионах участники добровольческих подразделений подписывают договоры на не менее шестимесячный срок и получают статус контрактников.

Добровольцам обещают разные зарплаты в зависимости от регионов. В Омской области обещают зарплату 130 тысяч рублей, в других регионах - более 200 тысяч, а в Пермском крае предлагают не менее 300 тысяч рублей.

Кроме того, контрактникам обещают дополнительные выплаты за "успешное ведение боевых действий" и суточные в размере 8000 рублей "за каждый день наступления". Однако некоторые добровольцы сообщают, что так и не получили обещанные деньги.