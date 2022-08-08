Росія створила понад 40 добровольчих підрозділів для війни в Україні, - ЗМІ

Росія вже створила понад 40 добровольчих підрозділів для війни в Україні. Батальйони формувалися в більш ніж 20 регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсант ".

Відзначається, що формування подібних підрозділів йде в російських регіонах з весни, інформація про них публікується в ЗМІ та соціальних мережах органів влади. У деяких регіонах формують один підрозділ, в інших - по два-три і більше. В одних випадках це мотострілецькі, танкові або артилерійські батальйони і роти, в інших - підрозділи підтримки.

У всіх регіонах учасники добровольчих підрозділів підписують договори на не менше шестимісячний термін і отримують статус контрактників.

Добровольцям обіцяють різні зарплати в залежності від регіонів. В Омській області обіцяють зарплату 130 тисяч рублів, в інших регіонах - понад 200 тисяч, а в Пермському краї пропонують не менше 300 тисяч рублів.

Крім того, контрактникам обіцяють додаткові виплати за "успішне ведення бойових дій" і добові в розмірі 8000 рублів "за кожен день наступу". Однак деякі добровольці повідомляють, що так і не отримали обіцяні гроші.