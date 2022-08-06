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Войска РФ формируют новые подразделения из добровольцев без военного опыта, - ISW

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Киев, Суббота 06 августа 2022 04:56
Войска РФ формируют новые подразделения из добровольцев без военного опыта, - ISW Фото: Оккупанты формируют новые корпуса из людей без военного опыта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В России формируется новый добровольческий батальон "Самара", который войдет в состав 3-го армейского корпуса ВС РФ. В него набирают мужчин в возрасте от 18 до 50 лет без обязательного военного опыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Эксперты ISW ранее сообщали, что российские войска формируют 15-тысячный армейский корпус в Западном военном округе, базирующийся в Мулино Нижегородской области. Вероятно, Кремль планирует сформировать этот корпус хотя бы частично из добровольческих батальонов.

Губернатор Омской области Александр Бутков также сообщил, что Омская область продолжает формирование трех добровольческих батальонов — "Иртыш", "Авангард" и "Омь" — для переброски на Донбасс и оказания инженерной, медицинской и материально-технической поддержки.

Напомним, Россия формирует добровольческие батальоны на войну в Украине в четырех областях. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.

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