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Россия совершает в Украине международные военные преступления, - глава Европарламента

Фото: Роберта Мецола (it.aleteia.org)
Автор: Роман Мирончук

Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске и другие нападения на мирных жителей в Украине являются международными военными преступлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Мецола подчеркнула, что эти преступления российские военные совершают против людей, которые борются за демократию и свою страну.

Она также отметила, что Европа недостаточно быстро доставляет оборудование, финансовую или материально-техническую помощь.

Глава Европарламента также сказала, что Европа финансирует эту войну "прямо или косвенно" и должна взять на себя ответственность за то, что не приняла меры раньше, чтобы остановить российскую агрессию.

"Почему мы приютили Путина, его семью, олигархов и всех людей, которые его поддерживают в нашей Европе, продав им наши паспорта, наше гражданство? Позволив им спрятать свои деньги в наших странах. И мы должны убедиться, что это больше не повторится", - сказала она.

Отвечая на вопрос о кандидатуре Украины на вступление в Европейский Союз, Мецола сказала: "Для парламента все ясно. Место для Украины - в Европе".

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что Германия может отказаться от импорта российского угля через четыре месяца.

Мы также писали о том, что Зеленский в Киеве встретился с премьером Словакии. Они обсудили агрессию России и поддержку Украины.

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Война России против УкраиныЕвропарламент