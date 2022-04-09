Россия совершает в Украине международные военные преступления, - глава Европарламента

Мецола подчеркнула, что эти преступления российские военные совершают против людей, которые борются за демократию и свою страну.

Она также отметила, что Европа недостаточно быстро доставляет оборудование, финансовую или материально-техническую помощь.

Глава Европарламента также сказала, что Европа финансирует эту войну "прямо или косвенно" и должна взять на себя ответственность за то, что не приняла меры раньше, чтобы остановить российскую агрессию.

"Почему мы приютили Путина, его семью, олигархов и всех людей, которые его поддерживают в нашей Европе, продав им наши паспорта, наше гражданство? Позволив им спрятать свои деньги в наших странах. И мы должны убедиться, что это больше не повторится", - сказала она.

Отвечая на вопрос о кандидатуре Украины на вступление в Европейский Союз, Мецола сказала: "Для парламента все ясно. Место для Украины - в Европе".