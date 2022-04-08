Германия может отказаться от импорта российского угля через четыре месяца, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в четверг, 7 апреля, что Германии нужен полный переходный период в 120 дней, чтобы прекратить импорт российского угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Leeuwarder Courant .

Шольц отметил, что немецким компаниям необходимо это время для поиска других поставщиков ископаемого топлива. Он также подчеркнул, что было бы хорошо прекратить импорт российского угля раньше.

Ранее в тот же день послы ЕС согласились наказать Россию за войну в Украине, в частности, прекратив импорт российского угля с середины августа.

Стоит отметить, что на этой неделе министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что у Германии "большая проблема", если санкции означают немедленный запрет на импорт угля, включая запрет на суда, уже находящиеся в пути.