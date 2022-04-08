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Германия может отказаться от импорта российского угля через четыре месяца, - Шольц

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Германия, Пятница 08 апреля 2022 07:20
Германия может отказаться от импорта российского угля через четыре месяца, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции в четверг, 7 апреля, что Германии нужен полный переходный период в 120 дней, чтобы прекратить импорт российского угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Leeuwarder Courant.

Шольц отметил, что немецким компаниям необходимо это время для поиска других поставщиков ископаемого топлива. Он также подчеркнул, что было бы хорошо прекратить импорт российского угля раньше.

Ранее в тот же день послы ЕС согласились наказать Россию за войну в Украине, в частности, прекратив импорт российского угля с середины августа.

Стоит отметить, что на этой неделе министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что у Германии "большая проблема", если санкции означают немедленный запрет на импорт угля, включая запрет на суда, уже находящиеся в пути.

Напомним, Шольц подтвердил, что Германия поставляет оружие Украине из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФНР).

Мы также писали о том, что Борис Джонсон намерен убедить канцлера Германии ввести новые санкции против России.

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