Зеленский в Киеве встретился с премьером Словакии. Обсудили агрессию РФ и поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в Киеве, во время которой поблагодарил за помощь Украине и военную агрессию РФ против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства.

Зеленский поблагодарил Словакию за оказание реальной помощи в виде вооружения, что усиливает оборонные способности Украины во время полномасштабного российского вторжения.

"Я хочу поблагодарить словацкий народ и словацкий Премьер-министр не за будущее, а за то настоящее, что они для нас делают во время войны. Полностью поддерживая нас нашу позицию, осуждая агрессию Российской Федерации не только на словах, но и на деле", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что не будет раскрывать детали этой поддержки, и подчеркнул, что это исторически важная помощь.

Со своей стороны, премьер Словакии выразил благодарность украинцам, которые борются за идеалы свободы и демократии, защищая европейские ценности, и отметил, что его страна продолжит оказывать помощь Украине, в частности оборонную поддержку, ведь "успешная борьба нашей страны является успехом для всей Европы".

Хегер также отметил важность создания фонда послевоенного восстановления Украины.