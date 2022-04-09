RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія скоює в Україні міжнародні військові злочини, - глава Європарламенту

Фото: Роберта Мецола (it.aleteia.org)
Автор: Роман Мирончук

Президент Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ракетний удар по вокзалу в Краматорську та інші напади на мирних жителів в Україні є міжнародними військовими злочинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Мецола підкреслила, що ці злочини російські військові скоюють проти людей, які борються за демократію і свою країну.

Вона також зазначила, що Європа недостатньо швидко доставляє обладнання, фінансову або матеріально-технічну допомогу.

Глава Європарламенту також сказала, що Європа фінансує цю війну "прямо або побічно" і повинна взяти на себе відповідальність за те, що не вжила заходів раніше, щоб зупинити російську агресію.

"Чому ми прихистили Путіна, його сім'ю, олігархів і всіх людей, які його підтримують в нашій Європі, продавши їм наші паспорти, наше громадянство? Дозволивши їм заховати свої гроші в наших країнах. І ми повинні переконатися, що це більше не повториться", - сказала вона.

Відповідаючи на питання про кандидатуру України на вступ до Європейського Союзу, Мецола сказала: "Для парламенту все ясно. Місце для України - в Європі".

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що Німеччина може відмовитися від імпорту російського вугілля через чотири місяці.

Ми також писали про те, що Зеленський у Києві зустрівся з прем'єром Словаччини. Вони обговорили агресію Росії і підтримку України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЄвропарламент