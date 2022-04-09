Росія скоює в Україні міжнародні військові злочини, - глава Європарламенту

Мецола підкреслила, що ці злочини російські військові скоюють проти людей, які борються за демократію і свою країну.

Вона також зазначила, що Європа недостатньо швидко доставляє обладнання, фінансову або матеріально-технічну допомогу.

Глава Європарламенту також сказала, що Європа фінансує цю війну "прямо або побічно" і повинна взяти на себе відповідальність за те, що не вжила заходів раніше, щоб зупинити російську агресію.

"Чому ми прихистили Путіна, його сім'ю, олігархів і всіх людей, які його підтримують в нашій Європі, продавши їм наші паспорти, наше громадянство? Дозволивши їм заховати свої гроші в наших країнах. І ми повинні переконатися, що це більше не повториться", - сказала вона.

Відповідаючи на питання про кандидатуру України на вступ до Європейського Союзу, Мецола сказала: "Для парламенту все ясно. Місце для України - в Європі".