UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия сосредоточила вокруг Украины около 20 самолетов для патрулирования

Фото: Россия сосредоточила вокруг Украины около 20 самолетов для патрулирования (facebook.com/aviacionmilitar_am)
Автор: Иван Носальский

Около 20 российских военных самолетов занимаются постоянным патрулированием территории вокруг украинских границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря командования Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Вокруг украинских границ постоянно находятся около 20 самолетов. Они патрулируют 24 на 7. Это самолеты разных типов, которые осуществляют патрулирование", - рассказал Игнат.

Напомним, ранее Игнат заявил, что, по состоянию на начало июля, российская авиация 2,5 месяца не залетала на территорию, подконтрольную Украине.

Также мы писали, что в Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойска РФВойна России против Украины