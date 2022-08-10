Росія зосередила навколо України близько 20 літаків для патрулювання

Близько 20 російських військових літаків займаються постійним патрулюванням території навколо українських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря командування Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону .

"Навколо українських кордонів постійно знаходяться близько 20 літаків. Вони патрулюють 24 на 7. Це літаки різних типів, які здійснюють патрулювання", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, раніше Ігнат заявив, що, станом на початок липня, російська авіація 2,5 місяці не залітала на територію, підконтрольну Україні.

Також ми писали, що у Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев'яти літаків на аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

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