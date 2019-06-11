Зеркаль в Гааге представила позицию Украины по иску против РФ

Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Зеркаль заявила, что Россия нарушает права Украины в Черном море, Азовском море и Керченском проливе

Украина в третейском суде в Гааге представила свою позицию по поводу юрисдикции Арбитражного трибунала по иску о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль и написала об этом в Facebook.

Она считает, что когда нарушаются права государства по Конвенции, это государство имеет право стремиться к разрешению спора. Россия пытается отобрать у Украины это право, вводя в одностороннем порядке, аргумент о суверенитете.

"Несмотря на то, что Россия не смогла убедить Украину в том, что касается достижения окончательной договоренности по Азовскому морю, она делает вид, будто желаемый ею результат все равно нашел отражение в нормах права", - подчеркнула представитель МИД Украины.

По ее словам, единственным способом для РФ избежать ответственности является переформатирование дела, инициированного Украиной.

"У нас, как и у остального мира, не возникает никаких сомнений то, что Крым - это Украина. Это закреплено в Конституции Украины и уважается международным сообществом. Россия также признала суверенитет Украины над Крымом, в том числе в юридически обязательных договорах. Россия не может просто так появляться в этом арбитражном трибунале и пытаться "пятое через десятое" оспорить его юрисдикцию", - заявила Зеркаль.

Представитель Украины в суде отметила, что Россия нарушает права Украины в Черном море, Азовском море и Керченском проливе тем, что построила мост через пролив, ущемляет суда, направляющиеся в украинские порты или из них, разворовывает энергоресурсы Украины в море, не пускает украинских рыбаков в воды, где они раньше ловили рыбу.

Зеркаль выразила надежду, что признание Россией приказа Международного трибунала по морскому праву о назначении временных мер означает, что Россия готовится к выполнению этого обязательного приказа. Кроме того, Зеркаль заявила, что РФ не может уклониться от действия положений статей 286 и 288 Конвенции о том, что этот трибунал обладает юрисдикцией рассматривать и решать любые споры, которые касаются толкования или применения настоящей Конвенции.

Напомним, 10 июня в Гааге начались слушания по иску Украины против России. В частности, постоянная палата третейского суда в Гааге выслушала позицию России по поводу юрисдикции Арбитражного трибунала по иску, который подала Украина.