ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеркаль в Гааге представила позицию Украины по иску против РФ

Новости » Общество    11.06.2019 - 14:59
Зеркаль в Гааге представила позицию Украины по иску против РФ
Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Зеркаль заявила, что Россия нарушает права Украины в Черном море, Азовском море и Керченском проливе

Украина в третейском суде в Гааге представила свою позицию по поводу юрисдикции Арбитражного трибунала по иску  о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль и написала об этом в Facebook.

Она считает, что когда нарушаются права государства по Конвенции, это государство имеет право стремиться к разрешению спора. Россия пытается отобрать у Украины это право, вводя в одностороннем порядке, аргумент о суверенитете.

"Несмотря на то, что Россия не смогла убедить Украину в том, что касается достижения окончательной договоренности по Азовскому морю, она делает вид, будто желаемый ею результат все равно нашел отражение в нормах права", - подчеркнула представитель МИД Украины. 

По ее словам, единственным способом для РФ избежать ответственности является переформатирование дела, инициированного Украиной.

"У нас, как и у остального мира, не возникает никаких сомнений то, что Крым - это Украина. Это закреплено в Конституции Украины и уважается международным сообществом. Россия также признала суверенитет Украины над Крымом, в том числе в юридически обязательных договорах. Россия не может просто так появляться в этом арбитражном трибунале и пытаться "пятое через десятое" оспорить его юрисдикцию", - заявила Зеркаль.

Представитель Украины в суде отметила, что Россия нарушает права Украины в Черном море, Азовском море и Керченском проливе тем, что построила мост через пролив, ущемляет суда, направляющиеся в украинские порты или из них, разворовывает энергоресурсы Украины в море, не пускает украинских рыбаков в воды, где они раньше ловили рыбу.

Зеркаль выразила надежду, что признание Россией приказа Международного трибунала по морскому праву о назначении временных мер означает, что Россия готовится к выполнению этого обязательного приказа. Кроме того, Зеркаль заявила, что РФ не может уклониться от действия положений статей 286 и 288 Конвенции о том, что этот трибунал обладает юрисдикцией рассматривать и решать любые споры, которые касаются толкования или применения настоящей Конвенции.

Напомним, 10 июня в Гааге начались слушания по иску Украины против России. В частности, постоянная палата третейского суда в Гааге выслушала позицию России по поводу юрисдикции Арбитражного трибунала по иску, который подала Украина.

 

МИД Украины призвал не допустить федерализации Молдовы по российскому сценарию Украина завтра представит свою позицию по спору с РФ в Гааге
Новости Украины МИД УкраиныЕлена Зеркаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь