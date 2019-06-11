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Украина ожидает решения трибунала в Гааге в деле против РФ до конца года

Новости » Политика    11.06.2019 - 17:05
Украина ожидает решения трибунала в Гааге в деле против РФ до конца года
Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Решение ожидается в течение шести месяцев

Решение Арбитражного трибунала в городе Гаага (Нидерланды) в деле Украины против РФ ожидаются к концу года. Об этом журналистам cказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, выступление которой транслировалось в Facebook.

Как отметила Зеркаль, решение трибунала ожидается в течение ближайших шести месяцев.

"Решение трибунала мы ожидаем в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца года точно получим", - сказала она.

Напомним, 10 июня в Гааге начались слушания по иску Украины против России. В частности, постоянная палата третейского суда в Гааге выслушала позицию России по поводу юрисдикции Арбитражного трибунала по иску, который подала Украина.

Представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила, что Россия нарушает права Украины в Черном море Азовском море и Керченском проливе тем, что построил мост через пролив, ограничивает суда, следующие в украинские порты или из них, разворовывает энергоресурсы Украины в море, не пускает украинских рыбаков в воды, где они раньше ловили рыбу.

Отметим, 11 июня Украина в третейском суде в Гааге представила свою позицию по поводу юрисдикции Арбитражного трибунала по иску о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Зеркаль в Гааге представила позицию Украины по иску против РФ Гаагский суд опубликовал позиции Украины и РФ
Новости Украины Черное мореГаагаЕлена Зеркаль
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