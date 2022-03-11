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Россия в случае использования химического оружия заплатит высокую цену, - Байден

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Вашингтон, Пятница 11 марта 2022 18:10
Россия в случае использования химического оружия заплатит высокую цену, - Байден Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Президент США Джо Байден заявил, что если Россия применит химическое оружие в войне, то она заплатит большую цену за свои действия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента.

По словам Байдена, если Россия использует в войне химическое оружие, то последствия для страны-агрессора будут большими.

"Я не буду говорить о каких-либо разведданных, но России в случае использования химического оружия придется заплатить высокую цену", - сказал Байден.

Ранее мы сообщали, что США ужесточили санкции против России.

Также мы писали, что Байден обсудил с Эрдоганом привлечение Кремля к ответственности.

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