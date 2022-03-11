Россия в случае использования химического оружия заплатит высокую цену, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что если Россия применит химическое оружие в войне, то она заплатит большую цену за свои действия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента.
По словам Байдена, если Россия использует в войне химическое оружие, то последствия для страны-агрессора будут большими.
"Я не буду говорить о каких-либо разведданных, но России в случае использования химического оружия придется заплатить высокую цену", - сказал Байден.
Ранее мы сообщали, что США ужесточили санкции против России.
Также мы писали, что Байден обсудил с Эрдоганом привлечение Кремля к ответственности.
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