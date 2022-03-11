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Запрет на импорт и препятствование займу: США ужесточили санкции против России

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Пятница 11 марта 2022 17:45
Запрет на импорт и препятствование займу: США ужесточили санкции против России Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки в очередной раз ужесточили санкции против Российской Федерации. В этот же раз запретили импорт на ряд продукций и заявили о дальнейшем препятствовании российским займам у Всемирного банка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.

Какие же санкции были введены на этот раз:

  • США запретили импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России;
  • запретили поставки украшений на территорию агрессора;
  • Штаты, ЕС и G7 планируют отменить режим содействия в торговле с Россией;
  • страны G7 будут препятствовать займам со стороны агрессора у Всемирного банка, МВФ.

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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