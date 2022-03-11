Запрет на импорт и препятствование займу: США ужесточили санкции против России
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Соединенные Штаты Америки в очередной раз ужесточили санкции против Российской Федерации. В этот же раз запретили импорт на ряд продукций и заявили о дальнейшем препятствовании российским займам у Всемирного банка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.
Какие же санкции были введены на этот раз:
- США запретили импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России;
- запретили поставки украшений на территорию агрессора;
- Штаты, ЕС и G7 планируют отменить режим содействия в торговле с Россией;
- страны G7 будут препятствовать займам со стороны агрессора у Всемирного банка, МВФ.
Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.