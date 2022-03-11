Росія у разі використання хімічної зброї заплатить високу ціну, - Байден
Джо Байден (Getty Images)
Президент США Джо Байден заявив, що якщо Росія застосує хімічну зброю у війні, то вона заплатить велику ціну за свої дії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента.
За словами Байдена, якщо Росія використає у війні хімічну зброю, то наслідки для країни-агресора будуть великими.
"Я не говоритиму про будь-яких розвідданих, але Росії у разі використання хімічної зброї доведеться заплатити високу ціну", - сказав Байден.
Раніше ми повідомляли, що США посилили санкції проти Росії.
Також ми писали, що Байден обговорив з Ердоганом притягнення Кремля до відповідальності.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!