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Росія у разі використання хімічної зброї заплатить високу ціну, - Байден

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Вашингтон, П'ятниця 11 березня 2022 18:10
Росія у разі використання хімічної зброї заплатить високу ціну, - Байден Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Президент США Джо Байден заявив, що якщо Росія застосує хімічну зброю у війні, то вона заплатить велику ціну за свої дії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента.

За словами Байдена, якщо Росія використає у війні хімічну зброю, то наслідки для країни-агресора будуть великими.

"Я не говоритиму про будь-яких розвідданих, але Росії у разі використання хімічної зброї доведеться заплатити високу ціну", - сказав Байден.

Раніше ми повідомляли, що США посилили санкції проти Росії.

Також ми писали, що Байден обговорив з Ердоганом притягнення Кремля до відповідальності.

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