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Байден обсудил с Эрдоганом привлечение Кремля к ответственности

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Четверг 10 марта 2022 20:28
Байден обсудил с Эрдоганом привлечение Кремля к ответственности Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Светлана Мащенко

Джо Байден обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом необходимость привлечения РФ к ответственности за "агрессию" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента США.

"Я говорил сегодня с президентом Эрдоганом для координации наших ответов на неспровоцированное нападение России на Украину.

Мы обсудили важность дальнейших международных усилий по привлечению Москвы к ответственности за ее агрессию и поддержке украинского народа, который столкнулся с кризисом", - говорится в сообщении главы США.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал Путина прекратить обстрелы в Украине и подписать мирное соглашение.

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