Байден обсудил с Эрдоганом привлечение Кремля к ответственности
Джо Байден обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом необходимость привлечения РФ к ответственности за "агрессию" в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента США.
"Я говорил сегодня с президентом Эрдоганом для координации наших ответов на неспровоцированное нападение России на Украину.
Мы обсудили важность дальнейших международных усилий по привлечению Москвы к ответственности за ее агрессию и поддержке украинского народа, который столкнулся с кризисом", - говорится в сообщении главы США.
Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал Путина прекратить обстрелы в Украине и подписать мирное соглашение.
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