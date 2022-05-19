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Россия не так слаба. Те, кто говорит, что война закончится в мае - легкомысленные, - Данилов

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Киев, Четверг 19 мая 2022 13:44
Россия не так слаба. Те, кто говорит, что война закончится в мае - легкомысленные, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Говорить об окончании войны уже в этом месяце легкомысленно, поскольку Россия не так слаба. Ситуация будет зависеть от того, как западные партнеры будут поставлять Украине необходимое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью НВ.

"Я хочу заметить, что отношусь к тем людям, которые четко понимают, что Россия не так слаба, как бы нам хотелось. И те люди, которые говорят, что война закончится в мае, или через неделю - легкомысленны. Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров оружием является ключевым на сегодня моментом определения ситуации. В зависимости от того, что и в какие сроки будет поставляться, весы будут колебаться то в одну, то в другую сторону", - пояснил Данилов.

При этом он отметил, сейчас действительно достигнут определенный паритет - российской армии очень сложно продвигаться дальше на нашу территорию.

"Но я обращаю внимание: то, что касается самолетов стратегической авиации, то, что касается бомбардировки нашей территории ракетами, которые имеют очень мощные впечатляющие способности, все это продолжает работать по нам почти каждый день. Агрессор действует уже не только авиацией, они привлекают подводные лодки, флот и многие другие военные компоненты", - отметил Данилов.

Напомним, в США заявляли, что Украина может победить и победит в войне. Именно для этого американская сторона старается как можно скорее предоставить необходимое вооружение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, когда закончиться война и что может стать победой для Украины.

При этом в украинской разведке считают, перелом в войне с Россией наступит в августе, а к концу года завершится большинство сражений.

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СНБО Российская Федерация Алексей Данилов Война России против Украины
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