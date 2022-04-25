Зеленский рассказал, когда закончится война
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, когда закончиться война, и что может стать победой для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.
Глава государства отметил, что на этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа.
"Когда будет победа, ее ощутит каждый. Когда наступит мир - его увидит каждый. Но чтобы это произошло быстрее, мы должны думать не о том, когда и что это будет, мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым", - заявил Зеленский.
По его словам, Украина готова к миру. Она была готова, когда война продолжалась только на Донбассе, и готова сейчас.
"Но, чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться, потому что каждый день борьбы - это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны, после нашей победы", - подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский рассказал о "фильтрационных" лагерях под Мариуполем.
Ранее Зеленский заявил о том, что армию РФ необходимо признать террористической организацией.
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