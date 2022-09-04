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Россия за сегодня уже выпустила более 10 ракет по Украине

Фото: Россия за сегодня уже выпустила более 10 ракет по Украине (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

С начала суток 4 сентября российские военные выпустили по территории Украины более десяти ракет разных типов воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

В частности, зафиксированы запуски управляемых авиационных ракет Х-59, Х-31, противокорабельных П-800 "Оникс", а также крылатых ракет "Искандер-К".

Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых – Х-59 и, вероятно, "Искандер-К" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности гражданские объекты в областных центрах.

Ранее мы писали, что украинские военные сегодня утром сбили две вражеские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.

Также сообщалось, что с начала полномасштабного военного вторжения Россия выпустила по Украине 3,5 тысяч ракет. Стало известно, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.

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