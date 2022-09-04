Россия за сегодня уже выпустила более 10 ракет по Украине

С начала суток 4 сентября российские военные выпустили по территории Украины более десяти ракет разных типов воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

В частности, зафиксированы запуски управляемых авиационных ракет Х-59, Х-31, противокорабельных П-800 "Оникс", а также крылатых ракет "Искандер-К".

Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых – Х-59 и, вероятно, "Искандер-К" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности гражданские объекты в областных центрах.