Россия сбрасывает на дома в Чернигове бомбы, предназначенные для фортификационных сооружений

Российские войска сбрасывают на дома в Чернигове мощное оружие неизбирательного действия - неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"Неспособная преодолеть сопротивление украинских войск, российская захватническая армия в последние дни совершает террористические акты против жителей Украины. Уже 3 дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам", - заявил Чаус.

Три такие неразорвавшиеся бомбы были найдены 5 марта на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигова бойцы ПВО.

Напомним, в центре Чернигова ракета попала в жилой дом, в результате чего загорелись два этажа. О количестве пострадавших пока что ничего не известно. В результате обстрела пострадала одна женщина. Она получила незначительные травмы.

Ранее появился допрос, сбитого под Черниговом летчика РФ, который на самолете Су-25 бомбил город.

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