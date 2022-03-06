ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія скидає на будинки в Чернігові бомби, призначені для фортифікаційних споруд

Новость на русском →
Чернігів, Неділя 06 березня 2022 06:43
Росія скидає на будинки в Чернігові бомби, призначені для фортифікаційних споруд Фото: на Чернігів скидають потужні авіабомби ФАБ-500 (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Роман Мирончук

Російські війська скидають на будинки в Чернігові потужну зброю невибіркової дії - некеровані авіабомби ФАБ-500. Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об'єктів і фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.

Три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені 5 березня на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який вранці збили біля Чернігова бійці ППО.

Росія скидає на Чернігів потужні авіабомби ФАБ-500 (фото: t.me/chernigivskaODA)

"Нездатна подолати опір українських військ, російська загарбницька армія в останні дні здійснює терористичні акти проти жителів України. Вже 3 дні поспіль вона завдає авіаударів по житлових кварталах міста і соціальних об'єктах", - заявив Чаус.

Нагадаємо, у центрі Чернігова ракета потрапила в житловий будинок, внаслідок чого загорілися два поверхи. Про кількість постраждалих поки що нічого не відомо. В результаті обстрілу постраждала одна жінка. Вона отримала незначні травми.

Раніше з'явився допит, збитого під Черніговом льотчика РФ, який на літаку Су-25 бомбив місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Війна Росії проти України
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати