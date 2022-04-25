Россия с самолетов разбомбила железнодорожную станцию во Львовской области, - ОВА
В понедельник, 25 апреля, в результате обстрела 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины, произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области. Спасатели еще тушат пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.
"Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет. Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины", - написал он.
По словам руководителя области, ракеты летели к западу Украины с юго-восточного направления.
"Российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95", - рассказал Козицкий.
Как сообщалось, появился список поездов, задерживающихся из-за обстрела ж/д станций в Украине.
Напомним, сегодня утром несколько взрывов прогремели в Винницкой области.
Позже стало известно, что из-за атак России в Винницкой области обесточена железная дорога.
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