Росія з літаків розбомбила залізничну станцію у Львівській області, - ОВА

Фото: залізнична станція у Львівській області після бомбардування (t.me/kozytskyy_maksym_official)

В понеділок, 25 квітня, внаслідок обстрілу 5 залізничних станцій в центрі і на заході України, стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області. Рятувальники ще гасять пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького.