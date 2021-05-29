Россия согласилась принять пассажирский авиарейс в обход Беларуси

Пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву. Он будет лететь по альтернативному маршруту в обход воздушного пространства Беларуси.
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке", - сказала представитель Austrian Airlines.
По ее словам, разрешение на дальнейшие полеты по этому маршруту еще отсутствует, но компания уверена, что получит его. Такое разрешение выдается на ежедневной основе.
"После того, как сейчас это удалось, мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты", - отметила собеседница агентства.
Напомним, в Россию начали не пускать самолеты авиакомпаний, которые летят в обход Беларуси.
РБК-Украина писало, что в Кремле объяснили случаи отказа Москвы принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси. Они якобы вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в пространство РФ.