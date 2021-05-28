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У Путина объяснили отказ России принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси

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Москва, Пятница 28 мая 2021 12:56
У Путина объяснили отказ России принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле объяснили случаи отказа Москвы принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси. Они вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в пространство РФ.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Авиационные власти РФ работают над разрешением экстраординарной ситуации с проблемой допуска самолетов из ЕС, сказал Песков. Кремль не видит повода для возникновения проблем в отношениях РФ и ЕС из-за трудностей с принятием ряда самолетов из Европы.

"Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты", - подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из Европы в Россию, обратно или через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения.

Отметим, глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что блок не исключает эскалации с РФ из-за того, что Москва не принимает европейские авиарейсы.

Напомним, в Россию начали не пускать самолеты авиакомпаний, которые летят в обход Беларуси.

Ранее глава МИД Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске.

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