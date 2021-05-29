Росія погодилася прийняти пасажирський авіарейс в обхід Білорусі

Пасажирський рейс австрійської авіакомпанії Austrian Airlines отримав дозвіл Росії на виконання польоту з Відня до Москви. Він буде летіти по альтернативному маршруту в обхід повітряного простору Білорусі .

"Ми отримали дозвіл на виконання сьогоднішнього польоту по альтернативному маршруту. Таким чином ми можемо зробити запланований політ з Відня до Москви і назад. Все в порядку", - сказала представник Austrian Airlines.

За її словами, дозвіл на подальші польоти за цим маршрутом ще відсутній, але компанія впевнена, що отримає його. Такий дозвіл видається на щоденній основі.

"Після того, як зараз це вдалося, Ми впевнені, що отримаємо дозвіл на подальші такі польоти", - зазначила співрозмовниця агентства.