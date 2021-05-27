В Россию начали не пускать самолеты авиакомпаний, которые летят в обход Беларуси

Российская сторона отменила рейсы в Москву двух европейских аваикомпаний. Обе пролижили свои маршруты в обход территории Беларуси.

Так, австрийская государственная авиакомпания Austrian Airlines отменила в четверг грузопассажирский рейс из Вены в Москву. Самолет должен был прибыть в 13:45 в Москву.

Ранее стало известно, что и Air France отменила рейс Париж-Москва. Еще один такой же рейс французской авиакомпании был отменен в среду.

Источник, информированный о подготовке сегодняшнего рейса Аir France объяснил, что формально авиасообщение между Францией и Россией не восстановлено из-за пандемии, рейсы выполняются, но имеют статус грузопассажирских, то есть "вывозных". Каждый такой рейс должен отдельно согласовываться с российскими авиавластями.

В то же время ТАСС сообщает, что представитель Austrian Airlines заявил о запрете со стороны российских властей на сегодняшний полет.

"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в авиакомпании.