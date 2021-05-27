В Россию начали не пускать самолеты авиакомпаний, которые летят в обход Беларуси
Российская сторона отменила рейсы в Москву двух европейских аваикомпаний. Обе пролижили свои маршруты в обход территории Беларуси.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, австрийская государственная авиакомпания Austrian Airlines отменила в четверг грузопассажирский рейс из Вены в Москву. Самолет должен был прибыть в 13:45 в Москву.
Ранее стало известно, что и Air France отменила рейс Париж-Москва. Еще один такой же рейс французской авиакомпании был отменен в среду.
Источник, информированный о подготовке сегодняшнего рейса Аir France объяснил, что формально авиасообщение между Францией и Россией не восстановлено из-за пандемии, рейсы выполняются, но имеют статус грузопассажирских, то есть "вывозных". Каждый такой рейс должен отдельно согласовываться с российскими авиавластями.
В то же время ТАСС сообщает, что представитель Austrian Airlines заявил о запрете со стороны российских властей на сегодняшний полет.
"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в авиакомпании.
Ранее глава МИД Великобритании заявил, что трудно поверить, что Россия не причастна к ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, но Лондон пока не имеет четких доказательств участия Москвы.
В ответ на это в Кремле заявили, что это "навязчивая идея обвинить Россию" и что Кремль "терпеливо" наблюдает за ситуацией в Минске.