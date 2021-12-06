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Россия рассматривает возможность трехстороннего нападения на Украину, - NYT

Автор: Сергей Пышкин

В администрации президента США Джо Байдена утверждают, что Россия может прибегнуть к трехстороннему вторжению в Украину. В то же время пока нет доказательств того, что лидер Российской Федерации Владимир Путин принял решение атаковать страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам одного из чиновников, Россия расположила свои войска на северо-востоке, юге и западе от Украины. Таким образом агрессор может прибегнуть к "клещевому" вторжению в страну.

Другие же напомнили об усилении киберактивности со стороны России и хакерских атаках на энергетические компании Украины. Также отметили "всплеск" пророссийской пропаганды в социальных сетях, который следовал перед оккупацией в 2014 году, непосредственно перед вторжением на территорию Крыма.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ готовы ко всем вариантам развития ситуации.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал факторы, которые могут заставить Российскую Федерацию отказаться от возможного вторжения на территорию страны. В то же время глава министерства не исключает того, что количество российский военных рядом с границей может и дальше расти.

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