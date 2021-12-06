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Резников назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 12:25
Резников назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России Фото: министр обороны Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Юлия Бойко

Вероятность вторжения России в Украину могут снизить несколько факторов. Среди них - отсутствие паники в украинском обществе и поддержка международных партнеров не только на словах, но и на деле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова для ArmyInform.

По его словам, весеннее стягивание российских войск к границам Украины тоже было давлением и блефом со стороны Москвы, чтобы привлечь внимание США и добиться прямых переговоров президентов.

"Кстати, чрезвычайно важно, что украинское общество не поддалось панике. Если бы в Кремле увидели, что нас "качает", могли бы и попытаться вторгнуться. А демонстративная эскалация - это свидетельство того, что на переговорах в нынешнем формате, когда Россия пытается играть роль "посредника" между Украиной и своими марионетками, у Кремля ничего не получается. Поэтому он начинает трясти оружием", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что нынешняя история с эскалацией похожа на весеннюю, но никто точно не знает, что в голове у "российских вождей".

"Россия пытается создать для себя спектр возможностей и благоприятную почву, в том числе для военного сценария. Самый короткий путь для этого - хаос в Украине, внутренняя дестабилизация, паника, уныние. Отсюда информационные вбросы, отсюда попытки использовать движение противников вакцинации против COVID-19 и тому подобное", - отметил он.

Министр также обратил внимание на то, что Россия у себя принудительно вакцинирует не только военных и госслужащих, но и духовенство. А в Украине разгоняет фейки о том, что вакцина - это зло.

"Россияне внимательно следят за всем. Если украинское общество не теряет голову, если иностранные партнеры дополняют заявления конкретными действиями, то вероятность эскалации снижается", - добавил Резников.

Отметим, до этого Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе, чтобы сдержать российскую агрессию.

Напомним, издание Financial Times сообщило, что США убедили страны-участницы Евросоюза в том, что Россия готовит вторжение в Украину.

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Российская Федерация Алексей Резников
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