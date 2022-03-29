Россия не рассматривает идею применения ядерного оружия в Украине, - Песков

В интервью американской телекомпании PBS пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любой исход событий в Украине - это не повод для применения ядерного оружия.

"У нас есть концепция безопасности, в которой очень четко указано, что только тогда, когда существует угроза существованию государства в нашей стране, мы можем применить и будем фактически применять ядерное оружие для устранения угрозы существованию нашей страны", - подчеркнул Песков.