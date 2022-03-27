"Честные законные предприниматели": Песков заявил, что в России нет олигархов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов, а арест активов российских бизнесменов на Западе сравнил с ограблением на Диком Западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское РБК .

"Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Smith & Wesson (производитель револьверов, - ред.) грабили путешественников - вот что произошло", - заявил Песков.

Он также отметил, что президент США Джо Байден гордится, что отнял у российских бизнесменов яхты, самолеты и дома, хотя, по словам Пескова, за все это были уплачены налоги. При этом он подчеркнул, что эти налоги позволяли развиваться экономике США и Западной Европы.

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что единственный олигарх, которому за последнее время удалось добраться до власти - это бывший президент США Дональд Трамп.