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"Честные законные предприниматели": Песков заявил, что в России нет олигархов

Новина українською →
Россия, Воскресенье 27 марта 2022 05:39
"Честные законные предприниматели": Песков заявил, что в России нет олигархов Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов, а арест активов российских бизнесменов на Западе сравнил с ограблением на Диком Западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское РБК.

"Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Smith & Wesson (производитель револьверов, - ред.) грабили путешественников - вот что произошло", - заявил Песков.

Он также отметил, что президент США Джо Байден гордится, что отнял у российских бизнесменов яхты, самолеты и дома, хотя, по словам Пескова, за все это были уплачены налоги. При этом он подчеркнул, что эти налоги позволяли развиваться экономике США и Западной Европы.

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что единственный олигарх, которому за последнее время удалось добраться до власти - это бывший президент США Дональд Трамп.

Напомним, Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин не может оставаться у власти.

Мы также писали о том, что Путин уволил Чубайса с должности спецпредставителя президента.

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