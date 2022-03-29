Росія не розглядає ідею застосування ядерної зброї в Україні, - Пєсков

В інтерв'ю американській телекомпанії PBS прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що будь-який результат подій в Україні - це не привід для застосування ядерної зброї.

"У нас є концепція безпеки, в якій дуже чітко зазначено, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави в нашій країні, ми можемо застосувати і будемо фактично застосовувати ядерну зброю для усунення загрози існуванню нашої країни", - підкреслив Пєсков.