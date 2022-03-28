В РФ заявили, что не будут поставлять газ бесплатно в случае отказа ЕС платить в рублях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, каковы будут действия России в случае отказа стран Европейского союза за газ платить в рублях. Он заявил, что РФ в любом случае не будет поставлять газ бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.