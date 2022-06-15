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Россия ракетными ударами разрушила предприятие в Днепропетровской области

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Новомосковск, Среда 15 июня 2022 23:50
Россия ракетными ударами разрушила предприятие в Днепропетровской области Фото: оккупанты ракетами обстреляли Новомосковский район (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

В Новомосковском районе Днепропетровской области россияне ракетными ударами уничтожили строительное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС области.

В результате ударов произошло два взрыва, разрушено здание производства.

На место прибыли спасатели. Сейчас там ликвидируют пожар, разбирают завалы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, вчера ночью, российские войска из "Градов" обстреляли Апостоловскую и Покровскую общину Днепропетровской области. В результате чего повреждены дома.

Днем ранее в Зеленодольске Днепропетровской области ночь была одной из самых напряженных. Оккупанты обстреляли "Ураганами" жилые районы.

Также российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина.

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Днепропетровская область
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