Росія ракетними ударами зруйнувала підприємство в Дніпропетровській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС області.

Унаслідок ударів сталося два вибухи, зруйновано будівлю виробництва.

На місце прибули рятувальники. Зараз там ліквідовують пожежу, розбирають завали. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора вночі, російські війська з "Градів" обстріляли Апостолівську і Покровську громаду Дніпропетровської області. В результаті чого пошкоджені будинки.

Днем раніше у Зеленодольську Дніпропетровської області ніч була однією з найбільш напружених. Окупанти обстріляли "Ураганами" житлові райони.

Також російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, загинула жінка.

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