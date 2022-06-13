ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ударили "Ураганами" по центру Зеленодольска, есть погибший и раненые

Новина українською →
Днепропетровская область, Понедельник 13 июня 2022 07:56
Оккупанты ударили "Ураганами" по центру Зеленодольска, есть погибший и раненые Фото: оккупанты ударили "Ураганами" по центру Зеленодольска (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

В Зеленодольске Днепропетровской области ночь была одной из самых напряженных. Оккупанты обстреляли "Ураганами" жилые районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Удар пришелся по центру города.

В результате обстрела ранены пять человек, один погиб.

Кроме того, в Великой Костромке повреждены и разрушены жилые дома, также повреждены линии газо- и электроснабжения.

Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, вчера российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина.

10 июня украинские военные сбили над Днепропетровской областью российский беспилотник. Днем ранее оккупанты снова обстреляли Криворожский район и разрушили некоторые дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает