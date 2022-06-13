Оккупанты ударили "Ураганами" по центру Зеленодольска, есть погибший и раненые
В Зеленодольске Днепропетровской области ночь была одной из самых напряженных. Оккупанты обстреляли "Ураганами" жилые районы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
Удар пришелся по центру города.
В результате обстрела ранены пять человек, один погиб.
Кроме того, в Великой Костромке повреждены и разрушены жилые дома, также повреждены линии газо- и электроснабжения.
Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, вчера российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина.
10 июня украинские военные сбили над Днепропетровской областью российский беспилотник. Днем ранее оккупанты снова обстреляли Криворожский район и разрушили некоторые дома.