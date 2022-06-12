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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: погибла женщина

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Днепропетровская область, Воскресенье 12 июня 2022 16:07
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: погибла женщина Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"В Покровской общине погибла женщина. Разрушен дом", - пишет руководитель ОВА.

Кроме того, в городском парке в Зеленодольской общине случился пожар после того, как российские военные попали по нему из "Ураганов". Огонь удалось укротить, пострадавших не было.

Напомним, 10 июня украинские военные сбили над Днепропетровской областью российский беспилотник.

А 9 июня оккупанты обстреляли Криворожский район в Днепропетровской области и разрушили некоторые дома.

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Днепропетровская область
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