Россия пыталась переложить ответственность за вмешательство в выборы США на Украину

Россия в ходе спецоперации пыталась переложить вину за вмешательство в выборы США в 2016 году на Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Так, американская разведка убеждена, что с 2017 года россияне распространяют смесь уже опровергнутых конспиративных теорий вместе с реальными фактами для того, чтобы навести на мысль, что Киев, а не Москва, ответственен за взломы компьютеров Демократической партии и другие попытки вмешательства.

В США считают, что поскольку к Украине были претензии относительно вмешательства в выборы, то спецоперация русских удалась. При этом американские спецслужбы считают, что по мере приближения президентской кампании в США Москва "может удвоить усилия".

Обвинения в адрес Киева основываются на заявлениях всего нескольких украинцев, которые открыто критиковали Трампа в 2016 году. Однако эта критика - лишь - "точечные удары по сравнению с вмешательством Москвы", когда Путин приказал военным и разведывательным органам проводить широкую кампанию влияния на американские выборы.

По данным издания, спецслужбы РФ передавали определенную информацию "влиятельным россиянам и украинцам, которые использовали ряд посредников (олигархи, бизнесмены и их партнеры) - чтобы донести до американских политиков и даже некоторым журналистам, которые, вероятно, не знали о происхождении этих материалов".

Кроме того, издание отмечает, что в распространении дезинформации принимал участие и сам президент РФ Владимир Путин, когда "начал публично выдвигать лживые теории".

РБК-Украина писало, что бывший советник президента США Дональда Трампа из Российской Федерации Фиона Хилл во время открытых слушаний по расследованию импичмента Трампа заявила, что Украина не вмешивалась американские выборы в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Генеральный инспектор Минюста Майкл Хорровиц рассчитывает, что сможет обнародовать отчет о первичных источниках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года 9 декабря, если не возникнут "непредвиденные обстоятельства".