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Трамп назвал "историческим" отчет об истоках российского расследования

Новости » Политика     23.11.2019 - 02:28
Трамп назвал "историческим" отчет об истоках российского расследования
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Подробности он не раскрыл

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу о том, что готовящийся к публикации отчет Министерства юстиции США об истоках российского расследования, будет "историческим". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что Трамп рассказал об отчете генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Горовица, который изучает то, как Федеральное бюро расследований соблюдало требования закона "О надзоре за иностранными разведками" во время российского расследования. Расследование открыли в 2016 году во время предвыборной президентской кампании.

"Говорят, что отчет является историческим. Это то, о чем я слышал", - сказал Трамп.

В то же время он отказался вдаваться в подробности.

Ранее сообщалось, что Генеральный инспектор Минюста Майкл Хорровиц рассчитывает, что сможет обнародовать отчет о первоначальных источниках расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года 9 декабря, если не возникнут "непредвиденные обстоятельства".

РБК-Украина писало, что бывший советник президента США Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл во время открытых слушаний по расследованию импичмента Трампа заявила, что Украина не вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

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