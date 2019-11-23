Росія намагалась перекласти відповідальність за втручання у вибори США на Україну

Росія в ході спецоперації намагалася перекласти провину за втручання в вибори США у 2016 році на Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Так, американська розвідка переконана, що з 2017 року росіяни поширюють суміш уже спростованих конспіративних теорій разом з реальними фактами для того, щоб навести на думку, що Київ, а не Москва, відповідальний за зломи комп’ютерів Демократичної партії та інші спроби втручання.

У США вважають, що оскільки до України були претензії щодо втручання у вибори, то спецоперація росіян вдалася. При цьому американські спецслужби вважають, що в міру наближення президентської кампанії в США Москва "може подвоїти зусилля".

Звинувачення на адресу Києва грунтуються на заявах усього кількох українців, котрі відкрито критикували Трампа у 2016 році. Проте ця критика - лише -точкові удари в порівнянні з втручанням Москви, "коли Путін наказав військовим та розвідувальним органами проводити широку кампанію впливу на американські вибори.

За даними видання, спецслужби РФ передавали певну інформацію "впливовим росіянам та українцям, котрі використовували низку посередників (олігархи, бізнесмени та їхні партнери) - аби донести до американських політиків і навіть деяким журналістам, котрі, ймовірно, не знали про походження цих матеріалів".

Крім того, видання наголошує, що в поширенні дезінформації брав участь і сам президент РФ Володимир Путін, коли "почав публічно висувати брехливі теорії".

РБК-Україна писало, що колишній радник президента США Дональда Трампа з Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що Генеральний інспектор Мін'юсту Майкл Хорровиц розраховує, що зможе оприлюднити звіт про первинні джерела розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року 9 грудня, якщо не виникнуть "непередбачені обставини".