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Россия пытается сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой, используя АЭС, - ISW

Фото: Россия пытается сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты используют захваченные АЭС с целью сыграть на опасениях Запада относительно возможности ядерной катастрофы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Враг также пытается подорвать волю Европы и США к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению и использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике.

Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Президент Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".

ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

МАГАТЭ же заявило, что бстрел россиянами атомной электростанции свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.

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