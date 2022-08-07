Россия пытается сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой, используя АЭС, - ISW

Российские оккупанты используют захваченные АЭС с целью сыграть на опасениях Запада относительно возможности ядерной катастрофы в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Враг также пытается подорвать волю Европы и США к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению и использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике.
Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
Президент Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".
ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.
МАГАТЭ же заявило, что бстрел россиянами атомной электростанции свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.