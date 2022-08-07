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Росія намагається зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою, використовуючи АЕС, - ISW

Фото: Росія намагається зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти використовують захоплені АЕС із метою зіграти на побоюваннях Заходу стосовно можливості ядерної катастрофи в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ворог також намагається підірвати волю Європи та США до надання військової підтримки українському контрнаступу та використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Президент Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором і закликав ввести санкції проти "Росатому".

ЄС також засудив обстріли ЗАЕС і закликав Росію пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

МАГАТЕ ж заявило, що бстріл росіянами атомної електростанції свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи.

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