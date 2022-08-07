Россия пытается сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой, используя АЭС, - ISW

Фото: Россия пытается сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой (Getty Images)

Российские оккупанты используют захваченные АЭС с целью сыграть на опасениях Запада относительно возможности ядерной катастрофы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).