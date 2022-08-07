Росія намагається зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою, використовуючи АЕС, - ISW

Фото: Росія намагається зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою (Getty Images)

Російські окупанти використовують захоплені АЕС із метою зіграти на побоюваннях Заходу стосовно можливості ядерної катастрофи в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).