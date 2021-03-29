Россия пытается обойти санкции против "Северного потока-2", - разведка

В частности, Россия пытается вывести компании из-под санкций через механизм временной (на период до завершения работ) смены собственника. Как пример - в июне 2020 года ПАО "ГАЗПРОМФЛОТ" передал судно "Академик Черский" в собственность ООО "Темрюк Транс Марин", которое в конце 2020 года передало его в собственность ООО "Мортранссервис".

Также в конце июля 2020 года ПАО "ГАЗПРОМФЛОТ" передало судна "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко" компании АО "Нобилити".

Кроме этого, Россия создает альтернативные возможности для выполнения условий, необходимых для запуска трубопровода после его достройки - сертификации и страхования.

Одним из таких вариантов является проведение сертификационных и страховочных работ собственными силами. Тема актуализировалась после того, как из проекта "Северный поток 2" вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

"Для этого 11 января 2021 года создано ООО СК "Константа" (уставный капитал - 0,5 млрд. руб., директор - Ю. Ершова). 13 января Банк России беспрецедентно быстро выдал лицензию на деятельность, а 5 марта Всероссийский союз страховщиков выдал разрешение работать за рубежом. Таким образом, создана основа для того, чтобы эта компания могла выступить страхователем ПП 2", - сообщает разведка.

Россия также покупает у европейских компаний оборудование или услуги для "Северного потока-2" мелкими партиями и с привлечением компаний-посредников.

В сентябре 2020 году для трубоукладчика "Академик Черский" у итальянской компании "Nuova Patavium" приобрели оборудование для обработки краев труб и электрогидравлических энергетических блоков.

"Чтобы избежать санкций, была применена схема доставки продукции в России несколькими партиями, стоимостью не более $ 200 тыс. После того, как поступил весь комплект оборудования, его отправили в порт назначения и установили на борт "Академика Черского", - пояснили схему в разведке.