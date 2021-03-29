Росія намагається обійти санкції проти "Північного потоку-2", - розвідка

Зокрема, Росія намагається вивести компанії з-під санкцій через механізм тимчасової (на період до завершення робіт) зміни власника. Як приклад - у червні 2020 року ПАТ "ГАЗПРОМФЛОТ" передав судно "Академик Черский" у власність ТОВ "Темрюк Транс Марин", яке наприкінці 2020 року передало його у власність ТОВ "Мортранссервіс".

Також наприкінці липня 2020 року ПАТ "ГАЗПРОМФЛОТ" передало судна "Остап Шеремета" та "Иван Сидоренко" компанії АТ "Нобіліті".

Окрім цього, Росія створює альтернативні можливості для виконання умов, необхідних для запуску трубопроводу після його добудови - сертифікації та страхування.

Одним із таких варіантів є проведення сертифікаційних та страхувальних робіт власними силами. Тема актуалізувалася після того, як з проекту "Північний потік 2" вийшла швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group.

"Для цього 11 січня 2021 року створено ТОВ СК "Константа" (статутний капітал - 0,5 млрд. руб, директор - Ю. Ершова). 13 січня Банк Росії безпрецедентно швидко видав ліцензію на діяльність, а 5 березня Всеросійський союз страховиків видав дозвіл працювати за кордоном. Таким чином, створено підґрунтя для того, щоб ця компанія могла виступити страхувальником ПП 2", - повідомляє розвідка.

Також Росія купує в європейських компаній обладнання або послуги для "Північного потоку-2" дрібними партіями та із залученням компаній-посередників.

У вересні 2020 році для трубоукладача "Академик Черский" в італійської компанії "Nuova Patavium" придбали устаткування для обробки країв труб та електрогідравлічних енергетичних блоків.

"Щоб уникнути санкцій, була застосована схема доставки продукції до Росії кількома партіями, вартістю не більше $ 200 тис. Після того, як надійшов увесь комплект обладнання, його було відправлено до порту призначення та встановлено на борт "Академика Черского", - пояснили схему у розвідці.