Польша ввела санкции против двух судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2"

Правительство Польши начало вводить санкции против судов, которые, по их мнению, принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". В санкционный список попали санкции два судна - Krebs Geo и Krebs Jet

Оба судна зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.

Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии, несмотря на то, что ходят под польским флагом. Он добавил, что судна в последнее время активизировали свою работу над "Северным потоком-2".

"Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", - сказал Витковский.

Он также добавил, что все представленные спецслужбами документы уже изучены, поэтому проблем с отменой регистрации в Морской палате быть не должно.