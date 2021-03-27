Польша ввела санкции против двух судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2"
Правительство Польши начало вводить санкции против судов, которые, по их мнению, принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". В санкционный список попали санкции два судна - Krebs Geo и Krebs Jet
Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, передает BiznesAlert.
Оба судна зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.
Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии, несмотря на то, что ходят под польским флагом. Он добавил, что судна в последнее время активизировали свою работу над "Северным потоком-2".
"Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", - сказал Витковский.
Он также добавил, что все представленные спецслужбами документы уже изучены, поэтому проблем с отменой регистрации в Морской палате быть не должно.
Напомним, Украина призвала США заблокировать "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.
Кроме того, в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".
В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.
Добавим, что власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".