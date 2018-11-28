Россия пытается аннексировать Азовское море, - Климпуш-Цинцадзе

Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

По ее словам, цель России - ослабить украинское единство и способность защищать страну

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что атакой на украинские корабли в Керченском проливе, Россия пытается аннексировать Азовское море. Об этом она заявила на конференции "Консолидация общества в условиях обострения российской агрессии", передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы понимаем, что РФ понимает только право силы. Мы знаем, что ситуация в Азовском море накалялася долгое время. Мы видим, как Россия пытается нас представить провокаторами. Но это был целенаправленый акт агрессии РФ. Россия пытается таким образом аннексировать Азовское море" , - сказала она.

По ее словам, цель России - ослабить украинское единство и способность защищать страну.

"Мы должны понимать, что это то время, когда мы должны быть максимально консолидированы. Мы должны консолидировать все наши ресурсы. Россия и дальше будет тестировать наше национальное достоинство. Это тест также и для международного сообщества. Ожидаю, что реакция міжнародного сообщества в дальнейшем будет жесткой", - отметила она.

"РФ хочет вернуть нас в лоно "русского мира". Сегодняшняя ситуация является более опасной чем в 2014 году", - добавила она.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины в среду, 27 ноября, направило МИД Российской Федерации очередную ноту протеста в связи с арестами Россией украинских моряков.

Также добавим, что "суд" в Крыму арестовал всех захваченных Россией украинских моряков. Арестованы все 24 моряка ВМС Украины.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер призывает Европу ввести дополнительные санкции против Российской Федерации из-за ситуации в Украине.