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Волкер призывает Европу ввести дополнительные санкции против РФ из-за ситуации в Украине

Новости » Политика    28.11.2018 - 15:43
Волкер призывает Европу ввести дополнительные санкции против РФ из-за ситуации в Украине
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

США призывают Европу усилить санкции против РФ из-за ситуации в Керченском проливе

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер призывает Европу ввести дополнительные санкции против Российской Федерации из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Волкера, США хотят, чтобы европейские союзники рассматривали возможность введения дополнительных санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

"Мы, безусловно, призываем наших европейских союзников усерднее изучить, какие дополнительные санкции могут быть введены. Как я вижу сейчас, это не то, о чем Германия и Франция заявляли, что рассматривают, но я думаю, что эти вещи могут развиваться со временем", - сказал Волкер в Берлине.

Как сообщается, несколько высокопоставленных европейских политиков 27 ноября подняли вопрос о возможности введения новых санкций против России из-за захвата трех украинских судов в районе Керченского пролива.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за действий России в районе Керченского пролива в 10 областях Украины введено военное положение.

Как заявлял президент Петр Порошенко, комментируя введение военного положения в Украине, оно никак не повлияет на жизнь обычных украинцев.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКурт Волкер
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